Malatya'da meydana gelen ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Malatya'da 6 Şubat günü meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri, felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi. Hayat Sitesi'nin saniyeler içinde çökmesi ve vatandaşların panikle kaçışı kameralara yansıdı.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 04.17 ile 13.24'te meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde büyük yıkıma ve on binlerce can kaybına neden oldu. Depremin yaralarının sarılması için sahada çalışmalar sürerken, yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor.

Malatya'da 6 Şubat günü saat 13.24'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Yeşilyurt ilçesi İtfaiye Daire Başkanlığı yerleşkesindeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler yaşanan felaketi bir kez daha gözler önüne serdi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Hizmetleri Dairesi Başkanı Mustafa Katipoğlu'nun "Altı ay önce bugün, dün gibi itfaiye karşısı Hayat Sitesi" notu ile sosyal medya hesabında paylaştığı görüntülerde 20'den fazla kişiye mezar olan Hayat Sitesi'nin saniyeler içinde çöktüğü görülürken, vatandaşların panik ve büyük korku ile sağa sola kaçtıkları görülüyor. - MALATYA