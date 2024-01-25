Malatya'da meydana gelen depremin ardından psikolojik ilk yardım ekipleri görevlendirildi
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekipleri vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Battalgazi'de saat 16.04'te 5,2 büyüklüğünde sarsıntı yaşandı.
Depremin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kentteki bakanlığa bağlı psikososyal destek ekiplerinin sahaya çıkması için talimat verdi.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yoğun faaliyet gösteren ekipler, vatandaşlara psikolojik ilk yardım vermek üzere görevlendirildi.