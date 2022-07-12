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Malatya'da mevsimlik kayısı işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

AA - Yeter Erdine - Güncel
Malatya'da mevsimlik kayısı işçilerinin günlük ücretleri belirlendi

Malatya'da mevsimlik kayısı işçilerinin günlük ücretinin 215 lira 70 kuruşun altında olamayacağı bildirildi.

Malatya'da mevsimlik kayısı işçilerinin günlük ücretinin 215 lira 70 kuruşun altında olamayacağı bildirildi.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kayısı hasat döneminde Malatya'ya gelen mevsimlik tarım işçilerinin günlük ücretleri konusunda farklı ödemelerin olduğu konusunda duyumlar alındığına işaret edildi.

Açıklamada, "Herhangi bir kurum, kuruluş veya STK, mevsimlik tarım işçilerinin ücretlerini belirleme yetkisi bulunmamaktadır. 2022 Temmuz ayından itibaren geçerli olmak üzere aylık asgari ücret brütü olan 6471 liranın günlük asgari ücret brütü 215,70 TL'dir. Bu ücretin altında işçi çalıştıran işverenlerin tespiti halinde yasal işlem uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.

AA / Yeter Erdine - Güncel

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