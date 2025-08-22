Malatya'da Meşe Ağaçlarıyla Dolu Ormanda Yangın Çıktı
Malatya'nın Doğanyol ilçesindeki ormanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangın, Burç Mahallesi'nde saat 15.00 sıralarında başladı ve alevler kısa sürede yayıldı.
Burç Mahallesi'nde meşe ağaçlarının bulunduğu ormanda, saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmaları devam ediyor.
Haber- Kamera: MALATYA-DHA
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel