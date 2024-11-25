Üye Girişi
Haberler

Malatya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı

Malatya'da Mahsur Kalan Vatandaşlar Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 200 kişi ve 60'a yakın araç, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşlar, çeşitli kamu binalarına yerleştirildi.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin, Darende-Gürün arasında mahsur kalan 60'a yakın araç ve 200 kişiyi kurtardığını belirtti.

Vatandaşların Darende'de kamu sosyal tesislerinde ağırlanacağını kaydeden Er, itfaiye ekiplerinin Akçadağ Çayırdüzü'nde mahsur kalan araçlardaki 70 kişiyi tahliye ederek Kozluca'daki kamu binalarına yerleştirdiğini aktardı.

Yazıhan ilçesi Epreme'de 40 kişi, Hekimhan ilçesi Yukarı Selimli'de 6 kişi, Kuluncak ilçesi Bıyıkboğazı'nda ise 5 kişinin tahliye edildiğini belirten Er, "Mahsur kalan tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun diyor, tahliye operasyonlarını gerçekleştiren fedakar çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

4 kişiyi öldürüp canına kıydı! İntihar anı kamerada

 İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış

Katliamda her bir detay kan donduran cinsten! Tüm ailesini öldürmeyi kafasına koymuş

 27 ilimizde eğitime kar engeli

27 ilimizde eğitime kar engeli
Antalya Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağında yangın

İçi yolcu dolu uçak, inişten sonra alev aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İbrahim Hacıosmanoğlu istifa mı etti? Ankara okullar tatil mi 25 Kasım? MasterChef kim elendi? 24 Kasım Pazar MasterChef'te kim elendi? Beşiktaş-Göztepe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Beşiktaş Göztepe geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Bolu'da okullar tatil mi? 25 Kasım Pazartesi Bolu'da okullar tatil mi edildi? Arda Güler Leganes-Real Madrid maçında oynayacak mı? LEGANES-REAL MADRID MAÇI İZLE! Leganes-Real Madrid maçı HD, şifresiz izleme linki (S SPORT frekans bilgileri) Survivor All Star ilk yarışmacısı kim oldu? Saadet Partisi Genel Başkanı kim oldu? Mahmut Arıkan kimdir? Mahmut Arıkan kaç yaşında, nereli?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.