Malatya'da Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları hızla ilerliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey Kuşak Yolunda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolunun Malatya için önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Hizmete girdiğinde Malatya'nın trafik yoğunluğunu alacak büyük bir yol olacaktır" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kuzey Kuşak Yolunda ciddi bir ilerleme kaydedildiğini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolunun Malatya için önemli bir çalışma olduğunu ifade ederek, "Hizmete girdiğinde Malatya'nın trafik yoğunluğunu alacak büyük bir yol olacaktır" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuzey Kuşak Yolu çalışmalarını yerinde inceledi. Kuzey Kuşak Yolunun Malatya'yı tek ana arterli yol aksından çıkaracağını vurgulayan Başkan Gürkan, buradaki yol yapım çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirtti. Malatya'nın alternatif yol aksının artırılması ve yeni yolların açılması için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kuzey Kuşak Yolunun tamamlanması için, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem sonrasında yeniden başladığı yol çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor.

"Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor"

Kuzey Kuşak Yolundaki çalışmaların son durumu hakkında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, "Kuzey Kuşak Yolu çalışmalarımız devam ediyor. Deprem süresinden hemen sonra hızlıca çalışmalara başladık. Doğuda MEGSAŞ Ekmek Fabrikası ile Battalgazi yolu arasındaki kısmın asfaltlama çalışmaları tamamlanmıştır. MEGSAŞ Ekmek Fabrikasından Taştepe yoluna ve Samanköy Kavşağına kadar olan bölümde çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Reglaj, alt temel, temel çalışmaları hızlı bir şekilde ilerliyor. Yolun sanat yapılarını, altyapılarını, kanalizasyon, içme suyu, yağmur-drenaj gibi çalışmaları büyük ölçüde tamamladık ve üstyapı çalışmalarına başladık. Devamında DSİ'ye kadar olan kısımda da toprak karma, menfez işlemleri başladı. Yolumuzu en kısa zamanda açıp, Temmuz ayının sonunda 1. etabı, eylüle kadar da 2. etabı tamamlamış olacağız" dedi.

"Deprem ile birlikte yeni arterlerin açılmasının önemi ortaya çıktı"

Malatya'nın yol standartlarını daha kaliteli hale getirmek için yoğun mesai harcadıklarını söyleyen Başkan Gürkan, "Malatya bildiğiniz gibi tek arterli bir yoldu. Özellikle deprem ile birlikte yeni arterlerin açılmasının ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı. Eğer deprem esnasında Anayurt Bulvarı, Danişmend Gazi Bulvarı, Alper Tunga Bulvarı açılmamış olsaydı, Malatya sıkışıp kalırdı. Biz onun için 'Yol medeniyettir' dedik ve bu medeniyetin bütün standartlarıyla, birimleriyle Malatya'yla tanışması gerekirdi. Bir taraftan Güney Kuşak Yolunu yaparken bir taraftan Alper Tunga'yı bir taraftan Danişmend Gazi'yi bir taraftan Güldal Akşit Bulvarı yapılırken bir taraftan Battalgazi yolu yapılırken bir taraftan da Kuzey Kuşak yolu yapılıyordu. Her tarafta yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya'nın trafik yoğunluğunu alacak büyük bir yoldur. Kuzey Kuşak Yolu ile ilgili biz, Hanımınçiftliği karayolu viyadüğü ve burada da demir yolu viyadüğünü bitirmek üzereyiz. Kuzey Kuşak Yolundaki yol çalışmalarının da herhangi bir aksilik çıkmadığı takdirde Temmuz ayı sonu itibariyle bitirilmesini planlıyoruz. Aslında daha önceden bitirmeyi planlıyorduk ama deprem, olumsuz hava şartları ve sürekli yağmurun yağması çalışmaları inkıtaaya uğrattı. Buna rağmen Kuzey Kuşak Yonun 1. etabını Temmuz, 2. etabını da Eylül ayının sonuna kadar bitirilmesinin planlaması yapılmıştır. Allah milletimize Malatya'mıza hayırlı uğurlu etsin diyoruz" diye konuştu. - MALATYA