Malatya'da Kur'an kursu öğrencisi Filistin'e yardım eli uzattı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesindeki Kur'an kursu öğrencisi Ebrar Artuç, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı. Artuç, parayı Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla Filistin'e gönderdi.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Kur'an kursu öğrencisi, kumbarasında biriktirdiği harçlıkları Filistin'deki çocuklara bağışladı.
Doğanşehir İlçe Müftülüğüne bağlı Kur'an kursu öğrencisi 5 yaşındaki Ebrar Artuç, İsrail'in saldırılara maruz kalan akranlarına göndermek üzere harçlıklarını kumbaraya attı.
Artuç, biriktirdiği parayı Filistin'deki akranlarına gönderilmek üzere müftülük vasıtasıyla Türkiye Diyanet Vakfına (TDV) bağışladı.