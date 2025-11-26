Haberler

Malatya'da Kumar ve Tefecilik Operasyonu: 31 Gözaltı

Malatya'da Kumar ve Tefecilik Operasyonu: 31 Gözaltı
Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda, yağma tefecilik ve kumar suçlarına karıştıkları tespit edilen 31 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda silah, para ve kumar materyali ele geçirildi.

MALATYA'da polisin 'yağma tefecilik ve kumar oynanması için yer temini sağlama' suçlarına karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlediği operasyonlarda 31 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kentte çeşitli suçlara karıştıkları tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda ekipler, belirledikleri adreslere operasyon düzenledi. 38 ev, 11 işyeri ve 15 araçta yapılan aramalarda 17 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 608 fişek, 35 bin dolar, 7 bin Euro, 1 milyon TL para, piyasa değeri 5 milyon TL olan ziynet eşyası, çok sayıda çek ve senet, 8 parça halinde narkotik madde, kumar oynanması için kumar kağıdı, pul, kumar hesaplarının tutulduğu çok sayıda defter ve dijital materyaller ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, 31 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
