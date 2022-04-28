Malatya'da kilim dokuma ve tekstil kursları açıldı - Haberler

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Malatya'da kilim dokuma ve tekstil kursları açıldı

AA - Orhan Yoldaş - Güncel
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Malatya'da kilim dokuma ve tekstil kursları açıldı

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "El Ele Yürüyelim Hep Birlikte" projesi kapsamında açılan tekstil ile kilim dokuma kurslarıyla kadınların meslek edinmesi planlanıyor.

MALATYA (AA) - Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "El Ele Yürüyelim Hep Birlikte" projesi kapsamında açılan tekstil ile kilim dokuma kurslarıyla kadınların meslek edinmesi planlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Toplum Destekli Şube Müdürlüğünce polis halk ilişkileri kapsamında hazırlanan "El El Yürüyelim Hep Birlikte" projesi kapsamda kadınlar açılacak kurslarda eğitim görecek.

Salköprü Semt Konağında açılan, ev tekstil ürünleri hazırlama, artistik çizim ve drapaj kursu ile yöresel kilim dokuma kursunda 4 ay eğitim verilecek.

Eğitim sonunda başarılı olan kursiyerlerin meslek edinmeleri hedefleniyor.

AA / Orhan Yoldaş - Güncel

Malatya, Polis, Güncel, Haberler

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