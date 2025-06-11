Malatya'da Kendisini Rahatsız Edeni Tabancayla Vuran Kadın Kameraya Aldı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Nuray Ş. kendisini rahatsız eden S.D.'yi ayaklarından vurdu ve o anları cep telefonuyla kaydetti. S.D. hastaneye kaldırılırken, Nuray Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

MALATYA'da Nuray Ş., kendisini rahatsız eden S.D.'yi çantasından çıkardığı tabancayla ayaklarından vurdu. Nuray Ş., o anları da cep telefonu kamerası ile kayıt altına aldı.

Olay, öğle saatlerinde Pütürge ilçesine bağlı Köylü Mahallesi'nde meydana geldi. Nuray Ş. ile kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği S.D. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuray Ş., çantasından çıkardığı tabanca ile S.D.'ye ateş etti. Kurşunların ayaklarına isabet ettiği S.D.'yi telefon kamerası ile kayıt altına alan Nuray Ş., görüntüleri de kendi sosyal medya hesabından paylaşarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. S.D., yapılan ilk müdahalenin ardından Pütürge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Nuray Ş. ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Haber- Kamera: MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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