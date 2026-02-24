Malatya'da Kayısı Üreticilerine Bitkisel Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli Eğitimi

Haber: Mehmet Duran ÖZKAN / Kamera: Erdal AKBUĞA

(MALATYA)- Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni üretim sezonu öncesi kayısı üreticileri ve çiftçilere yönelik "Bitkisel üretim planlaması ve yeni destekleme modeli, kayısı bahçelerinde gübreleme, budama, hastalık ve zararlılar ile mücadele, B-reçete sistemi ve TARSİM" konularında eğitim toplantısı düzenledi.

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Kemal Sunal Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü şube müdürleri, ilçe ziraat odaları başkanları ve çiftçiler katıldı.

"Bu yıl çoğu bölgemizde meyve gözü açtı"

Eğitim çalışması öncesi konuşan Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılıç, zirai don sonrası çiftçiye yönelik çalışmalarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ederek şunları söyledi:

"Geçen yıl 12-13 Nisan'da ağaçlarımızın meyvesini kaybettiğimiz gibi, ağaçlarımızın da tekrar dönüş yapıp da meyve gözü açmasına şüphe duyuyorduk. Ama sağ olsun Tarım İl Müdürlüğümüz personeli ilçe ilçe gezerek bize destekte bulundular, neler yapacağımızı anlattılar. Allah'a hamdolsun, bu yıl bazı bölgelerimizde sıkıntı olsa da çoğu bölgelerimizde meyve gözü açtı. İnşallah güzel bir verim elde edeceğiz."

Biz esas olarak çiftçi olarak bu eğitimlere çok önem veriyoruz. Değerli arkadaşlar, şimdi bugün alacağınız eğitimde gerçekten bitkisel üretimde yapmış olduğumuz hataları biz tekrar gözümüzle görmüş olacağız. Yıllar önce de iyi tarım uygulamaları vesilesiyle yine Tarım İl Müdürlüğümüz bize bazı eğitimlerde destek verdiler. Çoğu arkadaşımız gıdanın nasıl üretildiğini oradaki eğitimlerden aldı."

"Dünyadaki kayısı üretiminin başkenti Malatya"

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar ise Malatya'nın kayısı üretimindeki yerine dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Dünyadaki kayısı üretiminin başkenti bizim Malatya. Dolayısıyla üretimin büyük bir kısmını da biz gerçekleştiriyoruz. Türkiye'deki üretimin yüzde 85'i, dünyadaki üretimin yüzde 50'sine yakını Malatya olarak biz üretiyoruz. Dolayısıyla bu üretimin sizler adına karlı bir üretim olması için bizler bu toplantıları tüm ilçelerimizde, yerelde birebir; ilk etapta bu şekilde salon toplantıları, akabinde bahçe ve birebir çiftçi toplantıları olarak devam ettiriyoruz. Faydalı olmasını diliyorum."

İlimizde yaklaşık olarak 280 bin hektar işlemeli tarım arazisi var. Bunun 110 bin hektarında kayısı üretimi yapılıyor. Yaklaşık 40-41 bin çiftçimiz geçimini bu sektörden sağlıyor. Yaklaşık 200-250 bin nüfus bu sektörden ekmek yiyor. Dolayısıyla ilimiz için, ülkemiz için çok kıymetli bir sektör. Yıllık yaklaşık 400-450 milyon dolar sadece bu ülkeye sizler döviz getirisi sağlıyorsunuz. Tabii bu yeterli mi? Yeterli değil. Bizim hedefimiz bunu 600-700 milyon doların üzerine çıkarmak. Bu toplantıları yapmamızın amacı da bu.

Biraz önce Sayın Başkanımın ifade ettiği gibi hem yaptığımız girdilerdeki israfı önlemek hem de daha uygun bir şekilde, zamanında ve yeterli miktarda masraf veyahut da kullandığımız girdileri kullanmak adına bu toplantılarımızı yapıyoruz. Tabii ki İl Müdürlüğü olarak sadece kayısı üretiminde değil, bütün tarımsal üretim faaliyetlerinde her zaman üreticilerimizin yanında olmaya gayret gösteriyoruz."

"Tarımsal üretim planlaması 2025'te uygulamaya alındı"

Malatya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal da tarımsal üretim planlamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Köksal, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın uzun yıllardır üzerinde durduğu ve nihayet 2025 yılında uygulamaya başladığımız tarımsal üretim planlamasının bitkisel üretim planlaması ve yeni destekleme modelleri üzerine değineceğiz. Tarımsal üretim planlamasında bitkisel üretim planlaması yapılırken artan dünya nüfusu, bunun tersi olarak azalan tarım alanları göz önünde bulunduruldu. 1990'lı yıllarda 56 milyon olan Türkiye nüfusumuz bugün 86 hatta 87 milyona, yani yüzde 53'lük bir artışla yükselmiştir."

Tarım alanlarımızda kişi başına düşen bitkisel üretim alanı ise 1990'lı yıllarda 4,8 dekar iken 2,9 dekarlara kadar düşmüştür. Artan nüfusla beraber tüketim de artmıştır. İklim değişikliği nedeniyle toprak ve su rejimleri de değişikliğe uğramıştır.

2019 yılında yaşanan pandemi süreciyle dünyada 'gıda güvenliği' ya da 'gıda milliyetçiliği' diye yeni bir kavram üretilmiştir. Bu kavram, ülkelerin kendini düşünen, ihtiyaçlarını garanti altına alan bir duruş sergilemesini ifade eden bir anlayış getirmiştir."

