Haberler

Malatya'da yüksek kesimlerde karla mücadele

Malatya'da yüksek kesimlerde karla mücadele
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası, kapanan yolların açılması için belediye ekipleri yoğun çaba sarf ediyor. Ekipler, hastaların hastanelere ulaşımını sağlamak amacıyla da özel çalışmalar yapıyor.

MALATYA'nın yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele ekipleri, kapanan yerleşim yerlerinin yollarını açmak için çalışma yürütüyor.

Yurdun büyük bölümünde etkili olan kar yağışı, Malatya'nın yüksek rakımlı ilçelerinde de etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi bulduğu yerleşim yerlerinde yollar kapandı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kapanan yolların yeniden ulaşıma açılması için yoğun çalışma yürütülüyor. Kar küreme ve tuzlama yapan ekipler, zaman zaman hastalar için de yol açma çalışmaları ile sağlık görevlilerine destek oluyor.

Arguvan ilçesi Bozan Mahallesi'nde Parkinson ve tansiyon hastası, aynı zamanda görme engelli Süleyman Sayın'ın (84) hastaneye yetiştirilmesi için ekipler seferber oldu. Belediye ekipleri yolu açarak, UMKE ve sağlık görevlilerinin Sayın'a ulaşmasını sağladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
ABD Başkanı Trump: İranlılar protestoya devam edin, yardım yolda

Trump'tan İran'daki gösterileri daha da alevlendirecek sözler
ABD enflasyonu açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı

Merakla beklenen veri açıklandı, altın ve gümüş rekor kırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numaralarını bantla oluşturdular

Bir kulübün çöküşü: İmkansızlıktan forma numarasını bantla yaptılar
Yeni operasyon an meselesi! Cephe hattına roketatar sistemleri gönderiliyor

Türkiye'nin yanı başında sıcak saatler! Şahin Tugayları yola çıktı
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi

Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi satıldı! İşte yeni sahibi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın transfer çalımı
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu
Kabus başladı! Arda Güler'e 'Mourinho' sürprizi

Kabus başladı! Arda Güler'e "Mourinho" sürprizi