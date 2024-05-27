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Malatya'da Kargo Firmasında 28 Bin 177 Sentetik Ecza Ele Geçirildi

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Malatya'da bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda, 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da bir kargo firmasına düzenlenen operasyonda, 28 bin 177 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente kargo aracılığıyla uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 48 saatlik fiziki takip sonucu bir kargo şirketinde yaptığı aramada, paket içerisine yerleştirilmiş 28 bin 177 sentetik ecza maddesi ele geçirdi.

Olayla ilgili 4 şüpheliyi tespit eden ekipler, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimatlar doğrultusunda 2 zanlıyı operasyonla yakaladı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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