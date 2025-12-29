Haberler

Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi

Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan kar yağışı kenti beyaza bürüdü ve yolların kayganlaşmasına neden oldu. Sürücüler zorlu anlar yaşarken, trafik aksaklıkları ve kazalar meydana geldi.

MALATYA'da kar yağışı etkili oldu. Kent beyaza bürünürken, yollar buz pistine döndü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından il genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kentte, sabah saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kent merkezindeki birçok yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, sürücüler dakikalarca tuzlama çalışmasının yapılmasını bekledi. Kayganlaşan yollarda kazalar meydana gelirken, araçlar hasar oluştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Futbolda bahis soruşturmasında Erden Timur dahil 26 kişi adliyeye sevk edildi

Günlerdir gözaltındaki Erden Timur ve 25 kişi hakkında yeni gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
2025'in kelimesi belli oldu: Dijital vicdan

300 bin oy kullanıldı: İşte 2025'in kelimesi
Taraftarlar olaya el attı! Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Oğuz Aydın yanıtı

Ezeli rakibin yıldız ismi istediğini öğrenen taraftarlar çıldırdı
İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı

İstanbul'a neden kar yağmıyor? Uzmanı tek bir nedene bağladı
Kim Milyoner Olmak İster'de ilk soruda elenen yarışmacı şaşkınlık yarattı

'Kim Milyoner Olmak İster'de şok eden anlar! İlk soruda elendi
Sergen Yalçın biletlerini kesti! Beşiktaş'ta Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ayrılık daha

Necip Uysal ve Mert Günok'tan sonra 2 ismin daha kalemini kırdı
Suriye paradan iki sıfır atıldı! Yeni banknotlar tedavüle girdi

Komşu ülke paradan iki sıfır attı! Yeni banknotlar tedavüle girdi