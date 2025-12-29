Malatya'da kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiledi

MALATYA'da kar yağışı etkili oldu. Kent beyaza bürünürken, yollar buz pistine döndü. Sürücüler, trafikte zor anlar yaşadı.

Meteoroloji 13'üncü Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından il genelinde gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerde kar kalınlığının yaklaşık 15 santimetreyi bulduğu kentte, sabah saatlerinde ulaşımda aksaklıklar yaşandı. Kent merkezindeki birçok yolda sürücüler, zor anlar yaşadı. Zaman zaman durma noktasına gelen trafikte, sürücüler dakikalarca tuzlama çalışmasının yapılmasını bekledi. Kayganlaşan yollarda kazalar meydana gelirken, araçlar hasar oluştu.