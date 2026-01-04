Haberler

Malatya'da kar yağışı sonrası oluşan buzlanma için mücadele sürüyor

Güncelleme:
Malatya'da yaşanan kar yağışının ardından oluşan buzlanmaya karşı belediye ekipleri 7/24 çalışarak yaşamın aksamaması için mücadele ediyor. Battalgazi Belediye Başkanı, personeli ziyaret ederek teşekkür etti.

Malaty'da yaşanan kar yağışı sonrası oluşan buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilememesi için belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.

Battalgazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte önceki gün etkili olan kar yağışı sonrası sorun oluşan bölgelerde mücadele devam ediyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, kar küreme ve tuzlama çalışmalarını yapan personelleri ziyaret etti.

Taşkın, yaptığı açıklamada, "Gece gündüz demeden, 7/24 esasına göre çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin günlük yaşamının aksamaması için ekiplerimiz sahada görevine devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

