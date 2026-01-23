Haberler

Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Güncelleme:
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 116 yerleşim yeri yolu kapanırken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürerek yolları yeniden ulaşıma açtı. Toplamda 2 bin 683 kilometre yol açıldı.

MALATYA'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu kapanan 116 yerleşim yeri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün öğle saatlerinden itibaren kentin tamamında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişiyor. Yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında; Akçadağ'da 26, Arapgi'der 12, Arguvan'da 7, Battalgazi'de 12, Darende'de 7, Doğanşehir'de 2, Doğanyol'da 5, Hekimhan'da 18, Kuluncak'ta 3, Kale'de 11, Yazıhan'da 7, Yeşilyurt'da 4, Pütürge'de 2 olmak üzere toplamda 116 mahallede 2 bin 683 kilometre yol yeniden ulaşıma açıldı.

Haber- Kamera: MALATYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
