Malatya'da kar nedeniyle kapanan 107 mahallenin yolu ulaşıma açıldı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 107 mahallenin yolu, Malatya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Ekipler, 2 bin 475 kilometre yol üzerinde çalışmalarını sürdürmekte.

Malatya'da kar yağışı nedeniyle kapanan 107 mahallenin yolu ulaşıma yeniden açıldı.

Malatya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin karla mücadele ekipleri, il genelinde 107 mahallede toplam 2 bin 475 kilometre yolu ulaşıma açtı.

Ekipler, mahalle bağlantı yolları ve kırsal bölgelerde de kar küreme, tuzlama ve solüsyonlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Rakımı yüksek kırsal mahalleler ile tipi nedeniyle yeniden kapanan yolları açma çalışmaları ise devam ediyor.

Kaynak: AA / Yeter Erdine - Güncel
