Haberler

Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı

Malatya'da 116 yerleşim yeri ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 116 yerleşim yeri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından ulaşıma açıldı. Ekipler, karla mücadele ve mahsur kalan vatandaşlara yardım çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA'da dün öğle saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi nedeni ile yolu kapanan 116 yerleşim yeri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından yeniden ulaşıma açıldı.

Dün öğle saatlerinden itibaren kentin tamamında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sonrası yolu kapanan yerleşim yerlerinde karla mücadele devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da yolda mahsur kalan vatandaşların yardımına yetişiyor. Yürütülen yol açma çalışmaları kapsamında; Akçadağ'da 26, Arapgi'der 12, Arguvan'da 7, Battalgazi'de 12, Darende'de 7, Doğanşehir'de 2, Doğanyol'da 5, Hekimhan'da 18, Kuluncak'ta 3, Kale'de 11, Yazıhan'da 7, Yeşilyurt'da 4, Pütürge'de 2 olmak üzere toplamda 116 mahallede 2 bin 683 kilometre yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
TBMM, İmralı görüşmesinin tutanaklarını 2 ay sonra yayımladı

İmralı görüşmesinin tutanakları 2 ay sonra yayınlandı
Teğmen Deniz Demirtaş hakkında verilen ihraç kararı iptal edildi

Mahkeme ihraç edilen teğmenle ilgili kararını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
14 ünlünün testi pozitif çıktı

14 ünlünün testi pozitif çıktı
Üç polisi şehit etmişlerdi! Cenazeleri kimse sahiplenmedi, devlet gömdü

Hainlere hak ettiği muamele! Cenaze namazları bile kılınmadı
5 günlük bebeği döverek engelli bırakan vicdansız hemşire hakkında tutuklama kararı

Vicdansız hemşire hakkında yeni gelişme
Gram altın 10 bin lira olur mu? İslam Memiş tarih bile verdi

Altında 10 bin lira için tarih verdi
Buzlanan yolda feci zincirleme kaza! Araçlar birbirine girdi

Görüş mesafesi sıfıra inince kaza geliyorum dedi
Galatasaray-Atletico Madrid maçına giden İspanyol taraftarın paylaşımı viral oldu

Maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü! Düşülen not viral oldu