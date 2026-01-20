Malatya'da kar nedeniyle mahsur kalan hasta, ekiplerce hastaneye ulaştırıldı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kar nedeniyle mahsur kalan hasta, belediye ekiplerinin desteğiyle hastaneye ulaştırıldı.

Gövdeli Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan 74 yaşındaki Y.K'nin yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gitmeye çalışan sağlık ekipleri, kar yağışı ve tipi nedeniyle hastaya ulaşamadı.

Belediye ekiplerinin yardımıyla kar yağışı nedeniyle kapanan yol tekrar ulaşıma açıldı.

Y.K, ambulansla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Doğanşehir Belediye Başkan Vekili Serdar Uçar, yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle bölgedeki çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Uçar, "Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemli. Gövdeli Mahallemizde rahatsızlanan bir vatandaşımıza ulaşmaya çalışan sağlık personellerine, belediye ekiplerimiz destek vererek ulaşımı sağladı. Hastamıza acil şifalar diliyoruz." dedi.