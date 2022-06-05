Malatya'da kanepeden düştüğü iddia edilen kişi yaşamını yitirdi - Haberler

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Malatya'da kanepeden düştüğü iddia edilen kişi yaşamını yitirdi

AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da kanepeden düştüğü iddia edilen kişi yaşamını yitirdi

Malatya'da kanepeden düştüğü öne sürülen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da kanepeden düştüğü öne sürülen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, düğüne katılmak için Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Defne Sokak'taki yakınlarının yanına giden Hüseyin A. (42), yattığı kanepeden düştü.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibince Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Hüseyin A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Hüseyin A'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Malatya Grup Başkanlığına gönderildi.

AA / Volkan Kaşik - Güncel

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