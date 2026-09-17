Malatya'da kamyonun yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Malatya'da kamyonun yayaya çarpması güvenlik kamerasındaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonun yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonun yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 DG 5268 plakalı kamyon, Cafana Mahallesi'nde yolun karşısına geçmek isteyen M.D'ye çarptı.
Kamyon devrilirken yaya ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA