Malatya'da kamyonla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde otomobilin kamyonla çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
C.D. idaresindeki 06 RHF 61 plakalı otomobille M.Ö. yönetimindeki 44 AGY 099 plakalı kamyon, Kelhalil Mahallesi'nde çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü C.D. ile otomobildeki Kasım D, ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kasım D, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Oktay Demirci - Güncel