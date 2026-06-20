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Malatya'da kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde kamyonla çarpışan kamyonetin sürücüsü ağır yaralandı.

A.Ç. idaresindeki 44 AGB 103 plakalı kamyonet, Yeşilyurt ilçesine bağlı Topsöğüt Mahallesi'nde, E.E. yönetimindeki 44 EE 830 plakalı kamyonla çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan kamyonet sürücüsü A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş
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