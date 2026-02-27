Kamyonet, refüje çarpıp karşı şeride geçti; o anlar kamerada
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak karşı şeride geçti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.
MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde refüje çarpan kamyonet, karşı şeride geçti. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, önceki gün akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjün üzerine çıkıp yolun karşısına geçti. O anlar, bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı
Kaynak: Demirören Haber Ajansı