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Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Malatya'da kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobil devrildi.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonet ile çarpıştıktan sonra savrulan otomobil devrildi. Kazada 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Çığlık Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 34 YB 9013 plakalı kamyonet ile Mert K. idaresindeki 44 AHE 178 plakalı otomobil çarpıştı. Savrulan otomobil şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şarampole devrilen otomobilde sürücü Mert K. ile yolcular Hacer K. ve Göktuğ K. sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kamyonet sürücüsünün yara almadığı kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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