Malatya'da Kamyon ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
Malatya'da meydana gelen trafik kazasında bir kamyon ile motosiklet çarpıştı. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
S.K. idaresindeki 44 EB 273 plakalı kamyon, Battalgazi ilçesine bağlı Fırat Mahallesinde Ö.F.E. yönetimindeki 23 AGE 279 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü Ö.F.E. ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel