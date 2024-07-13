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Malatya'da Kamyon Minibüse Çarptı: 5 Yaralı

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Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun minibüse çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

Malatya'nın Darende ilçesinde kamyonun minibüse çarpması sonucu yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.

B.K'nin (42) kullandığı 44 BA 560 plakalı kamyon, Malatya-Kayseri kara yolunun Aşağıulupınar Mahallesi'nde, trafik ışıklarında bekleyen N.A. (44) yönetimindeki 06 AY 1197 plakalı minibüse arkadan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kazada yaralanan minibüs sürücüsü ve bu araçtaki H.A. (69), S.A. (36), B.A. (27) ve Ö.S.A. (12), sağlık ekiplerince Darende ve Malatya'daki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, kamyon sürücüsü B.K'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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