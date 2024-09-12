Malatya'da Kamu Kurumundan Hırsızlık Yapan Şüphelilerden Birisi Tutuklandı

MALATYA'da kamu kurumundan hırsızlık yaptığı belirlenerek gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 Eylül günü kamu kurumlarından gerçekleşen hırsızlık olayına ilişkin 310 saat kamera kaydı izleyerek şüphelileri tespit etti. Harekete geçen ekipler şüpheliler H.Y. ve H.M.A. isimli şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Toplamda 2 milyon TL değerinde çaldıkları eşyalarla birlikte yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan şüphelilerden H.Y. tutulandı. H.M.A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA