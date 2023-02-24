Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan "duygulandıran not" ve para

Güncel Haberler

Malatya'da kaldıkları okulun eşyalarını kullanan sağlıkçılardan 'duygulandıran not' ve para

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da lise binasında kalan iki sağlık görevlisi, okulun bazı eşyalarını kullanmaları dolayısıyla not ve bir miktar para bırakarak kentten ayrıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da lise binasında kalan iki sağlık görevlisi, okulun bazı eşyalarını kullanmaları dolayısıyla not ve bir miktar para bırakarak kentten ayrıldı.

Depremde görevlendirildikleri Malatya'daki Yeşilyurt Yusuf Kenan Anadolu Lisesi'nde kalan Erzurum UMKE ekibinden iki sağlık çalışanı, okuldan ayrılırken bir not yazarak idare odası kapısının altına bıraktı.

Notun yanı sıra 230 liranın olduğu zarfı alan Okul Müdürü Mustafa Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim etti.

Notta "Malatya ilinde büyük depremden dolayı görev aldık. Okulunuzun bazı giderlerini kullandık. Üzerimizde olan parayı bırakıyorum. Az olduğunu biliyorum. Vefat edenlerin ruhları şad olsun, enkazdan sağ olarak çıkan vatan evlatlarına da acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun, hakkınızı helal edin." ifadeleri yer aldı.

Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: AA / Güncel

Anadolu Lisesi Kahramanmaraş Yeşilyurt Malatya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title