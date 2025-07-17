Malatya'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Gözaltı

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Malatya'da düzenlenen operasyonla 9 bin 520 boş makaron ve 80 litre etil alkol ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adreste yapılan aramada 9 bin 520 boş makaron ile 80 litre etil alkol ele geçiren ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel
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