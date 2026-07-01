Malatya'da yangına giden itfaiye aracı devrildi; 3 yaralı

MALATYA'da yangın ihbarına giden itfaiye aracının devrildiği kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Dilek Mahallesi'nde meydana geldi. Odunluk yangını ihbarı üzerine hareket eden B.S. idaresindeki 44 LE 104 plakalı itfaiye aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı gören çevre sakinleri tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü B.S. ile birlikte 3 itfaiye eri ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Bu arada diğer itfaiye erlerinin müdahalesiyle odunluk yangını kontrol altına aldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı