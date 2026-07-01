Haberler

Malatya'da yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı

Malatya'da yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı. Yaralıların durumunun iyi olduğu bildirildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yangına giden itfaiye aracının devrilmesi sonucu 3 itfaiye personeli yaralandı.

Ev ve odunluk yangınına müdahale etmek üzere yola çıkan B.S. (53) yönetimindeki 44 LE 104 plakalı itfaiye aracı, Dilek Mahallesi civarında kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü B.S. ile araçta bulunan 2 itfaiye personeli, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Muhammed Batu Ak
Trabzon'da ağaca çarpıp infilak eden İHA inceleniyor

O ülkeden gelip Türkiye'de infilak etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurumspor'a stat müjdesi

Süper Lig ekibine stat müjdesi
Beşiktaş yeni transferine kavuşuyor! Ouattara, bu gece İstanbul'da

Süper Lig devi yeni transferine kavuşuyor! Bu gece İstanbul'da
Destici'den komedyen Deniz Göktaş'a sert tepki: O dili koparırız

Parti lideri ünlü komedyeni açık açık tehdit etti: O dili koparırız
Göçükte hayatını kaybeden madencinin 2 ay sonra baba olacağı ortaya çıktı

Göçükte can veren gençle ilgili kahreden detay! Sadece 2 ay kalmış
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
İstanbul'da seri taciz skandalı! Erkekleri hedef alan kadının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dükkan dükkan gezip erkekleri taciz ediyor! Yeni görüntüleri çıktı
Galatasaray'dan Jhon Duran'ın sözleşmesine özel madde! İşte oyuncunun alacağı maaş

Galatasaray'dan sözleşmesine özel madde! İşte Duran'ın alacağı maaş