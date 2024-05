Malatya'da STK'lar İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti

MALATYA'da bazı Sivil Toplum Kuruluşları Kürecik Radar Üssü yakınlarında İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Kent merkezinde bir araya gelen Sivil Toplum Kuruluşları üyeleri araçları ile konvoy halinde Kürecik Radar Üssü yakınlarına gitti. STK üyeleri burada İsrail'in Filistin'e karşı saldırılarını protesto etti. Burada toplanan kalabalık adına konuşan Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen, İsrail'in Türkiye'deki konsolosluğunun kapatılmasını gerektiğini belirterek "İsrail büyükelçisi geri çağrılsın. İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği katliam Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde soykırım olarak kabul edilsin ve soykırımı savunmak suç kapsamına alınsın. İsrail'in güvenliği için hizmet veren A.B.D. ve NATO üsleri kapatılsın. 2 hafta sonra kutlayacağımız Kurban Bayramını kutlamamalıyız. Din kardeşlerimiz şehit edilirken biz bayram kutlamayacağız. Muhammed'in ordusu Mehmetçik derhal Gazze'ye gitmeli ve Siyonistlere müdahale etmelidir. Biz sivil cemiyetler ve teşkilatlar savaşmaya hazır olduğumuzu ilan ediyoruz. şayet bunlar yapılmadığı takdirde yakın zamanda sınır kapılarına dayanacağız ve bedeli neyse ödeyeceğiz" diye konuştu.Slogan atarak tekbirler getiren kalabalık daha sonra dua edip, İsrail bayağı yakarak dağıldı.