Malatya'da İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı
Malatya'da bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olay, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Türkiye Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminali Kavşağı'nda gerçekleşti. Söz konusu kazada işçi servisi sürücüsü Cumali Ekici olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü V.E.K. ve servisteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Malatya'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.
Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı işçi servisi Turgut Özal Bulvarı Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminali Kavşağı'nda V.E.K. yönetimindeki 44 ER 536 plakalı otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yolculardan Cumali Ekici, olay yerine hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü V.E.K. ile minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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