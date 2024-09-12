Üye Girişi
Haberler

Malatya'da İşçi Servisi ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 14 Yaralı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da bir işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı. Olay, Turgut Özal Bulvarı'ndaki Türkiye Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminali Kavşağı'nda gerçekleşti. Söz konusu kazada işçi servisi sürücüsü Cumali Ekici olay yerinde hayatını kaybederken, otomobilin sürücüsü V.E.K. ve servisteki 13 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da işçi servisiyle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı.

Cumali Ekici idaresindeki 44 S 5021 plakalı işçi servisi Turgut Özal Bulvarı Malatya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirler Arası Otobüs Terminali Kavşağı'nda V.E.K. yönetimindeki 44 ER 536 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yolculardan Cumali Ekici, olay yerine hayatını kaybetti, otomobilin sürücüsü V.E.K. ile minibüste bulunan 13 kişi yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Trafik Kazaları Otomobil malatya Güncel

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma

 Amca Salim Güran'dan sır çağrılar! 1 saat içinde tam 5 kez aynı kişiyi aramış

HTS kayıtlarında ortaya çıktı! 1 saat içinde 5 kez aynı kişiyi aramış
Kan donduran ifade: Salim Güran'ın iki yengesiyle yasak ilişkisi var, Narin onları görmüş olabilir

"Salim Güran'ın 2 yengesiyle ilişkisi vardı Narin onları gördü"
Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak? 2024 Türkiye güzeli kim? Miss Turkey birincisi belli oldu mu? Crush ne demek? Coca Cola'nın yeni ismi ne oldu? Coca Cola ismini neden değiştirdi? Kuruluş Osman Altunay Hatun kim? Buçe Buse Kahraman kimdir, kaç yaşında ve oynadığı diziler neler? Konya'da ne oldu? Konya'da 4 Afgan tarafından öldürülen kadın kimdir? Olay ne zaman oldu? YENİ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE 12 Eylül! Hamster Kombat kombo kartları ve yeni günlük şifre belli oldu mu? İdil Bilgen kimdir? Miss Turkey birincisi İdil Bilgen kaç yaşında ve nereli? VGM BURS BAŞVURUSU: 2024- 25 VGM ortaöğrenim, yükseköğrenim burs başvurusu ne zaman yapılacak? Başvuru ekranı (https://www.vgm.gov.tr/) Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Kandil'de oruç tutmak farz mı, sünnet mi? Masterchef 12 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Eylül Perşembe günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title