Malatya'da iş yerinde çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan bir iş yerinde müşteriler ile iş yeri sahipleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.