Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 zanlı yakalandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.
Malatya'da iş makinesinin kırıcısını çalan 2 şüpheli, güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde bir iş makinesine ait 200 bin lira değerindeki kırıcının çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Ekipler, 3 güne ait 60 farklı kamera görüntüsü inceleyerek kimliğini tespit ettikleri şüpheliler U.E. ve A.T'yi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemleri için Emniyet'e götürülürken iş makinesine ait kırıcı, müştekiye teslim edildi.
AA / Volkan Kaşik - Güncel