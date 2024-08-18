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Malatya'da iş makinesi çalma olayında 2 şüpheli gözaltına alındı

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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir iş makinesinin çalınması üzerine yapılan inceleme sonucunda, hırsızlığı gerçekleştiren 2 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iş makinesi çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orduzu Mahallesi'nde alçı sıva makinesinin çalınması üzerine ekipler inceleme başlattı.

Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonucunda, hırsızlığı U.K. ve M.D'nin gerçekleştirdiği tespit edildi.

Ekipler, şüphelilerin adresine düzenlediği operasyonda, 2 zanlıyı gözaltına aldı, iş makinesini ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Battalgazi İnceleme 3-sayfa malatya Malatya Hırsızlık Gözaltı 3.Sayfa Güncel Haberler

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