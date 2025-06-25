Malatya'da İnşaattan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen 41 yaşındaki işçi Faruk Yılmaz, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.
İkizce Mahallesi'nde yapımı süren bir binada çalışan Faruk Yılmaz (41), dengesini kaybederek yüksekten düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yılmaz'ın cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu Bölge Başkanlığı morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel