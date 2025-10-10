Haberler

Malatya'da İnşaatta İş Kazası: 1 Ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki bir inşaatın 5. katından düşen işçi Adem Biroğlu, hastaneye kaldırılmasına rağmen hayatını kaybetti.

Adem Biroğlu (34), Çavuşoğlu Mahallesi'ndeki bir inşaatın 5. katında çalıştığı esnada aşağıya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Biroğlu, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Güncel
