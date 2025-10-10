Haberler

Malatya'da İnşaatta Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesi'nde, 5'inci kattan düşen duvar ustası Adem Biroğlu hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MALATYA'da, çalıştığı inşaatta 5'inci kattan düşen duvar ustası Adem Biroğlu (34), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Duvar ustası Adem Biroğlu, inşaatın 5'inci katında çalışırken dengesini kaybedip, düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Biroğlu, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Adem Biroğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
