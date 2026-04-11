Malatya'da kar etkili oluyor

Malatya'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, öğle saatlerinde kar yağışına dönüştü. Kentte su birikintileri oluşurken, kar yağışı nedeniyle trafik tedbirleri alındı. Çiçek açan kayısı ağaçları karla kaplanarak don riskine karşı korunmaya çalışıldı.

Kent merkezinde sabah saatlerinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Sağanak, öğle saatlerine doğru yerini kara bıraktı.

Kar yağışı nedeniyle trafikte oluşabilecek aksamalara karşı kavşaklarda tedbir alındı.

Bazı vatandaşlar yağıştan korunabilmek için otobüs duraklarına sığınırken, bazıları da şemsiye kullandı.

Çiçek açan kayısı ağaçları karla kaplandı

Kar, Darende, Doğanşehir, Kale ve Pütürge ilçelerinde de etkili oldu.

Çiçek açan kayısı ağaçları karla kaplanırken bazı üreticiler don riskine karşı ağaçları naylonla örttü.

Kaynak: AA / Ayhan İşcen
ABD ile İran arasındaki müzakereler başladı

Dünyanın kaderinin çizileceği müzakereler başladı! Bir pürüz var
Haberler.com
500

Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
OnlyFans modeli bütün dünyanın adını ezbere bildiği isimden daha fazla kazanıyor

Yaptığı iş ayrı kazancı ayrı olay oldu

Engelden atlarken sırtı kırılan yarış atının acı sonu

Görüntüyü izleyenler kahroluyor

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti

Yer aynı manzara farklı! 7 yıl sonra her şey bir anda değişti
Pakistan'dan ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır! Birini takım elbise diğerini askeri üniforma ile karşıladı

Dünya bu detayı konuşuyor! ABD ve İran heyetine 2 farklı tavır
Survivor’da Nefise’den şaşırtan istek: Beni eski sevgilimle görüştürün

Nefise’den şaşırtan istek: Acun Ilıcalı gülmekten kendini alamadı
İlkay Gündoğan'dan Bernardo Silva'ya telefon

İlkay'dan dünya yıldızına sürpriz telefon: Galatasaray'a gel