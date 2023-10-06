Malatya'da ilk deprem konutları Kasım ayında teslim edilecek Büyük yıkımın olduğu Doğanşehir ilçesinde TOKİ konutları hızla yükseliyor Başkan Zelyurt: "Hatay'dan sonra en çok zararın olduğu ilçeyiz" Asrın felaketinden etkilenen illerin başında gelen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı...

Malatya'da ilk deprem konutları Kasım ayında teslim edilecek

Büyük yıkımın olduğu Doğanşehir ilçesinde TOKİ konutları hızla yükseliyor

Başkan Zelyurt: "Hatay'dan sonra en çok zararın olduğu ilçeyiz"

MALATYA - Asrın felaketinden etkilenen illerin başında gelen Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yapımı süren deprem konutlarında ilk etap konutlar önümüzdeki ay depremzedelere teslim edilmeye başlanılacak. En erken Malatya'da evlerin teslim edileceğini söyleyen Belediye Başkanı Durali Zelyurt, TOKİ evlerinin ilçede hızla yükseldiğini ifade etti.

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden biri olan Malatya'da depremzedeler için yapılmaya başlanılan TOKİ konutları hızla yükselmeye devam ediyor. Asrın felaketi sonrası büyük yıkımın yaşandığı ilçelerden biri Doğanşehir'de de hiç zaman kaybedilmeden başlanılan konutlarda ilk etap evleri bitmek üzere. Deprem öncesi TOKİ'ye verilmek üzere hazırlanan rezerv alanının hazır olması nedeniyle ilk inşaatlara başlanılan yer olan Doğanşehir'de ilk etap olarak yapılan 349 konut önümüzdeki Kasım ayında noter çekilişi ile depremzedelere verilmeye başlanılacak.

Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, Hatay'dan sonra en fazla hasarın olduğu ilçe olarak Doğanşehir'in zarar gördüğünü söyleyerek, ilk günden bu yana vatandaşların sıcak evlerine geçmeleri için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti. İhale edilerek hemen inşaatına başlanılan 349 konutun bitmek üzere olduğunu ve Kasım ayında teslim edileceğini söyleyen Zelyurt, "İkinci etap ile ihalesi yapılan 603 konut ve 3 etap 724 konutunda yapımı hızla devam ediyor. İkinci etap konutlarının da önümüzdeki Aralık -Ocak aylarında teslim edileceğini söyleyebiliriz. Binalarımız 5 katlı, ancak kot farkı nedeniyle ön cepheden 7 kat gibi görünüyor" dedi.

3. etap olarak inşaatına başlanılan 724 konutunda önümüzdeki Mayıs-Haziran ayına kadar tesliminin planlandığını belirten Zelyurt, toplamda bin 676 toplu konutun 2024 yılında depremzedelere teslim edileceğini söyledi. En kaliteli malzemelerle depreme dayanıklı olarak inşa edilen konutların 105 metre kare 3+1 olarak planlandığını ifade eden Zelyurt, "Deprem sonrası Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili tüm bakanlarımızın ilçemize gelerek bizleri ziyaret etmeleri bizleri mutlu etmiştir. En fazla yıkımın olduğu ilçelerden biri olan Doğanşehir'e verilen destek ve önemden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" diye konuştu.