Malatya Valisi Hulusi Şahin, 2023 yılında uygulanan yatırımların genel değerlendirmesini yapmak üzere İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı düzenlendi. Vali Şahin, depremler nedeniyle yatırımların gerçekleşme oranının istenilen seviyede olmadığını belirtti.

Malatya'da İl Koordinasyon Kurulu ve İl İdare Şube Başkanları toplantısı yapıldı.

Malatya Valisi Hulusi Şahin, Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2023 yılında uygulanan yatırımların genel değerlendirmesini yapacaklarını belirtti.

Vali Şahin, ilde 2023 yılı yatırım programı kapsamında toplamda 568 projenin uygulandığını ancak "asrın felaketi" olarak adlandırılan depremler nedeniyle kamu kurum ve kuruşların depreme ilişkin önem ve öncelik verilmesi sebebiyle yatırımların gerçekleşme oranının istenilen seviyede olmadığını ifade etti.

İlde 2023 yılı yatırım programı kapsamında toplam 568 projenin uygulandığını aktaran Şahin, "Uygulanan bu yatırım projelerimizin 401 adedi genel ve özel bütçeli kuruluşlarımıza aittir. Belediyelerimiz tarafından yürütülen yatırım projesi sayısı ise 167'dir. Genel ve özel bütçeli kuruluşlarımıza ait olan 401 projenin toplam tutarı 21 milyar 21 milyon 33 bin TL, 2023 yılı ödeneği ise 2 milyar 916 milyon 397 bin TL, ikinci dönem itibarıyla yılı harcaması 673 milyon 966 bin TL ve nakdi gerçekleşme oranı ise yüzde 23 seviyesindedir." dedi.

Vali Şahin, belediyelere ait 167 projenin toplam tutarının 8 milyar 596 milyon 632 bin TL olduğunu da kaydetti.

Malatya'nın 2023 yılı genel mahalli idareler dahil toplam kamu yatırımlarının proje sayısının 568, proje tutarının 29 milyar 617 milyon 666 bin lira, 2023 ödeneğininse 10 milyar 451 milyon 519 bin lira olduğunu dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Yatırım projesi ikinci dönemi itibarıyla 1 milyar 641 milyon 630 bin TL, nakdi gerçekleşme oranınınsa yüzde 16. 2023 yılı kamu yatırım projelerimizin sektörel dağılımı ise şu şekilde, projelerimizin 156 adedi diğer kamu hizmetleri, yüzde 150'si eğitim, 95'i tarım, 61'i ulaşım, 31'i konut, 30'u enerji, 21'i sağlık, 18'i kültür-turizm ve 6'sı imalat sektöründe yer almaktadır. 2023 yılı yatırım programında yer alan toplam 568 projemizin 91'i tamamlanmış, 226'sı devam etmekte, 181'i ihale aşamasında, 16'sı tasfiye edilmiş, 54 projeye de çeşitli nedenlerle başlanamamıştır."

Vali Şahin'in konuşmasının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü ile Malatya Turgut Özal üniversiteleri, bölge ve il müdürlüklerinin yetkilileri, kurum ve kuruluşlarının yatırım programları, projeleri ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.