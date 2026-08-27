Haberler

Malatya'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 5 Yaralı

Malatya'da İki Ayrı Silahlı Kavga: 5 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA’nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Yeşilyurt ilçesinde yaşanan iki ayrı silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.

Tecde Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlarla M.T.S., Z.T., E.B. ve Y.T.K. yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, E.K. ve K.Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

DÜĞÜN SALONU OTOPARKINDA SİLAHLI KAVGA

Aynı saatlerde Yakınca Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun otoparkında da silahlı kavga yaşandı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışmada A.E., açılan ateş sonucu ayağından yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, A.E. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Her iki olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
CHP ve Yeni Parti ittifak yapacak

İttifak yapacaklar

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsmail Kartal'dan zehir zemberek sözler: Yakında isim vereceğim, Fenerbahçelilik böyle olmaz

Ellerini açıp isyan etti: Yakında isim vereceğim, böyle olmaz
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Ve Talisca için son karar çıktı

Binlerce tweet attılar! Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için 'O olmasaydı kazanamazdık' diyor

Fenerbahçe taraftarı yıldız isim için "O olmasaydı kazanamazdık" diyor
Fenerbahçe Lyon'u sadece Şampiyonlar Ligi'nden etmedi! Fransız ekibinde büyük kriz

Fenerbahçe'nin devirdiği Lyon'a haciz şoku! Futbolcuları...
Zehir tacirlerine dronlu baskın! Yakayı ele verdiklerinin farkına bile varamadılar

Yakayı ele verdiklerini anlamadılar bile: Adım adım böyle izlendiler
Saat paylaşımı gündem olmuştu! AK Partili Mahmut Mert Çelik affını istedi

Lüks saat paylaşımı sonrası AK Partili Başkan affını istedi
Lyon maçına damga vurdu! Aziz Yıldırım'ın Ederson için söyledikleri yeniden gündemde

Aziz başkanın Ederson için söylediklerini paylaşmayan kalmadı