Haberler

Malatya'da kavşak kazası: 3 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Malatya-Adıyaman kara yolu Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İzzettin E. idaresindeki 44 AGJ 554 plakalı otomobil ile Abdulkadir Y. idaresindeki 23 DF 275 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerden İzzettin E. ile otomobillerde yolcu olarak bulunan Güner E. ile Busenur Y. ambulanslarla Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Haber- : Kadir AYDIN-MALATYA-DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump ve Şi’den piyasaları sarsacak 30 milyar dolarlık hamle

2 liderden piyasaları sarsacak hamle
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Arda Turan'ın maçında hava saldırısı alarmı verildi! Mücadele üçüncü kez durdu

Sirenler çaldı, saldırı alarmı verildi! Arda Turan'ın maçında olay
Nijerya'da ordunun düzenlediği hava saldırısında 100 sivil hayatını kaybetti

Ordu kendi halkını vurdu! Onlarca cansız bedeni yan yana dizdiler
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Artık geri dönüş yok

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı
EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok

EMA'nın açıklamaları dünyayı korkuttu: Ne tedavisi var ne de aşısı!
İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

İsrail'le ilgili infial yaratacak iddia
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız