Malatya'da bıçaklı kavga; 1'i ağır, 5 yaralı

Malatya'da husumetli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı ve polisin incelemesi devam ediyor.

Olay, saat 01.30 sıralarında Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada aldıkları darbelerle M.Y., R.İ., M.B.İ., A.Y. ve C.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
