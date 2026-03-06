Malatya'da bıçaklı kavga; 1'i ağır, 5 yaralı

MALATYA'da husumetli ili grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Çukurdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakların da kullanıldığı kavgada aldıkları darbelerle M.Y., R.İ., M.B.İ., A.Y. ve C.K. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevre hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan M.Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı