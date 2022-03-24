Malatya'da hırsızlık zanlısı 78 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı
AA - Volkan Kaşik - Güncel
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Malatya'da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, 78 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı.
Malatya'da iki iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli, 78 kamera görüntüsü incelenerek yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeşilyurt ilçesinde iki farklı iş yerinde meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, 78 ayrı noktadaki kamera görüntüsü inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.
Operasyonla gözaltına alınan zanlı H.B, işlemleri için emniyete götürüldü.
AA / Volkan Kaşik - Güncel