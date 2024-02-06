Malatya'da hırsızlık yapan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hanımınçiftliği Mahallesi Sağlık Ocağı Sokak üzerindeki hırsızlıkla ilgili soruşturma başlatan ekipler, M.S'yi bir evde elbise dolabında yakaladı.

Şüphelinin sorgusunda kimlikleri tespit edilen diğer zanlılar F.D. ve H.K. de operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramada, çalıntı 1 av tüfeği ve 45 fişek, 1 pompalı tüfek, 1 tabanca, 2 televizyon, bakır mutfak eşyaları, 1 hızar makinası ve 1 şarjlı matkap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.