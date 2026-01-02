Haberler

Kar nedeniyle kapanan Hekimhan-Kangal kara yolu yeniden açıldı

Güncelleme:
Malatya'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Hekimhan-Kangal kara yolu, kar temizleme çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Malatya'da etkili olan kar nedeniyle kapanan Hekimhan-Kangal kara yolu, yeniden ulaşıma açıldı.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tır, kamyon ve çekici trafiğine kapatılan Hekimhan-Kangal kara yolu açıldı.

Yolun kapalı olması nedeniyle tır, kamyon ve çekiciler trafik ekiplerince Hekimhan ilçe merkezindeki farklı noktalarda bekletilmişti.

Kaynak: AA / Yusuf Cahid Çavdar - Güncel
