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Malatya'da depremde yıkılan Hayat Sitesi A Blok'a ilişkin dava sürdü

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Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin öldüğü Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasıyla ilgili 5 tutuksuz sanığın yargılandığı davada mahkeme, eksiklikler nedeniyle duruşmayı 6 Ekim'e erteledi. Savcı, sanıkların 'bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan cezalandırılmasını talep ediyor.

Malatya'da, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremde 16 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 5 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Yeşilyurt ilçesi Özalper Mahallesi'nde bulunan Hayat Sitesi A Blok'un yıkılmasına ilişkin 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya taraf avukatları katıldı.

Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 6 Ekim'e erteledi.

Bu arada önceki duruşmada savcı esasa ilişkin mütalaasını sunmuş ve sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etmişti.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca, M.K.B, M.T, H.K. ile dönemin belediye görevlileri A.Ö. ve M.B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Kaynak: AA / Yeter Erdine
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